Diğer
Kategoriler

Akılcı antibiyotik kullanımı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İlaç Danışma Merkezi tarafından antibiyotik kullanma farkındalığı ile ilgili bildiri yayınlandı.

Akılcı antibiyotik kullanımı

08 Ocak 2018 09:40

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da vurgulandığı gibi çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan bakterilere karşı direnç gelişiminin önlenmesinde en önemli basamağın “akılcı antibiyotik kullanımı” konusunda farkındalık geliştirilmesi ve bu düşünce ile global olarak antibiyotik direnci, antibiyotik direncinin ortaya çıkması ve yayılmasının önlenmesi için akılcı antibiyotik kullanımı konusunda sağlık profesyonellerinin kişileri bilgilendirip yönlendirmesi gerektiği belirtildi.

Antibiyotikler akılcı kullanılması gereken ilaçlardır

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl antibiyotik farkındalığı ile ilgili belirlediği temanın “Antibiyotikleri Kullanmadan Önce Bir Sağlık Profesyoneline Danışın” olduğu belirtilen bildiride, antibiyotik kullanımı ile ilgili doğru tavsiyeleri alma ve uygulamanın tedaviye maksimum fayda sağlayacağı, antibiyotik direncinin önlenmesinde de önemli bir basamak olduğu belirtildi. Dirençli bakterilerin gelişmesi, durdurulması ve antibiyotiğin gelecek nesillerde etkililiğinin sürdürülmesi için tek çarenin antibiyotik ilaçlarının akılcı kullanılması olduğu açıklanan bildiride, son zamanlarda yapılan farkındalık etkinlikleri ile bu konuya dikkat çekilmeye çalışılsa da yeteri kadar amaca ulaşılamadığı ifade edildi. Hastalara, sağlık profesyonelleri tarafından antibiyotiğin sadece hekim tavsiyesiyle kullanılması gerektiği ve sadece reçetelenmiş antibiyotikleri kullanma konusunda danışmanlık verilmesi gerektiği belirtilen bildiride, ilaç kullanımı ile ilgili önemli problemlerden birinin hastaların reçetesiz, eş - dost tavsiyesi ile antibiyotik kullanmalarının yanı sıra çoğunlukla virüs kaynaklı enfeksiyonlarda da kendi kararlarıyla antibiyotik kullanma davranışı gösterdikleri ifade edildi.

“Antibiyotikler doğru zamanda, dozda ve belirtilen süre kadar kullanılmalıdır”

Antibiyotik kullanımına sadece doktorun karar vermesinin doğru olacağı açıklanan bildiride, doktor tavsiyesi dışında kişilerin verdiği tavsiye ile antibiyotik kullanılmaması gerektiği belirtildi. Antibiyotiğin, doktorun önerdiği doğru zamanda, doğru dozda ve belirtilen süre boyunca kullanılması gerektiğine dikkat çekilen bildiride, hasta kendini iyi hissettiğinde bile antibiyotik tedavisinin sonlandırılmaması gerektiği belirtildi. Antibiyotik kullanımının sürdürülmesi halinde ilacın vücutta direnç sağlayacağı da açıklanan bildiride, grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik tedavisinin yeri olmadığı belirtildi. Daha önce kullanılan bir antibiyotiğin, aynı hastalığa tekrar yakalanıldığında kullanılmaması gerektiği belirtilen bildiride, doktora danışılmadan kullanılan antibiyotiğin yarardan çok zarar getirebileceği ifade edildi. Kullanılacak ilaçların eczacılar tarafından önerilen şekilde hazırlanması gerektiği de açıklanan bildiride, ilaçların eczacıların önerdiği saklama koşullarına göre muhafaza edilmesi gerektiği ve yanlış koşullarda hazırlanan ve saklanan ilaçların stabilitesinin bozulabileceği, buna bağlı olarak zararlı etkilerin ortaya çıkabileceği de ifade edildi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç