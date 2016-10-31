Dinçer açıklamasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olduğunu belirterek, yanlış ilaç kullanımının tedaviden ziyade, hastalığın daha ciddi boyutlara ulaşmasına yol açabildiğini ifade etti.

Dinçer açıklamasının devamında, “Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedavi süreçlerinin uzamasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur” dedi.

Dinçer ayrıca, “Akılcı ilaç kullanımı hayati önem taşımaktadır. Doktorun reçeteye ilacı yazmasından itibaren başlayan süreçte bir takım problemlerle karşılaşıyoruz. Örneğin, ilaçların telapatik etkilerinin yanında, istenmeyen yan etkiler ve ilacın etki etmemesi gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu sorunların sebebi ilaçların doğru kullanılmamasından kaynaklanıyor ve bizlerin aslında doğru ilacı doğru hastaya uygun yoldan verilmesi konusunun üzerinde durulmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Ülkemizde yanlış şekilde, gereksiz yere, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı gibi nedenlerle ilişkili olarak çok çeşitli sorunlar yaşanmaktadır”

Dinçer, ülkemizde yanlış şekilde, gereksiz yere, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı gibi nedenlerle ilişkili olarak çok çeşitli sorunların yaşandığına değindi. Tespit edilen başlıca sorunların ise; temel ilaç listelerine veya güncel rehberlere uygun olmayan ilaçların reçetelere yazılması, özel hasta gruplarına uygunsuz ilaç yazılması/kullanılması, gereksiz yere pahalı ilaçların yazılması/kullanılması, gereksiz yere antibiyotik yazılması/kullanılması, hekimlerin tedavileri konusunda hastalarına yeterli bilgileri vermemesi, yazılan reçetelerin gereken tüm doğru bilgileri içermesine özen gösterilmemesi, eczacıların reçete karşılama, ilaç verme ve hastayı bilgilendirme konusunda yeterli davranış sergilemesi, sağlık personelinin ilaç uygulama hatası yapması, yanlış ilaç kullanımını kolaylaştıran ilaç üretimi ve dağıtımı gibi konular olduğunu ifade ederek, bu sorunların çeşitli altyapı sorunlarının oluşmasından kaynaklanabildiğini söyledi.

