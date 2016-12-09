Kullanıcılara akıllı cihazlarını seçerken, öderken ve kullanırken her aşamada sunduğu tüm kolaylıkları 'Akıl Almaz' akıllı cihaz platformunda birleştiren Vodafone, şimdi bu kolaylıklara bir yenisini daha eklediğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Vodafone, cihazların ekran kırılması, sıvı teması veya çalınma gibi sorunlarına 'Akıl Almaz Koruma Paketi'ni yeni seçeneklerle daha da güçlendirdiğini belirterek, akıllı telefon alırken, telefonun başına gelebileceklere karşı hazırlıklı olmak isteyen aboneler, Akıl Almaz Koruma Paketleri arasına eklenen yeni "Akıl Almaz Koruma Paketi Large" ile akıllı telefonlarına uçtan uca koruma sağlarken, dilediği aksesuarlara da sahip olduğu kaydedildi.

Akıllı telefonlarını 'Akıl Almaz Koruma Paketi Large' ile Vodafone'dan alan kullanıcıların, paketle verilecek 'Cep Kurtaran' hizmetinin hediye sigorta poliçesi ile cihazlarını çalınma ve hasarlara karşı korumaya alacağı bildirilerek, paket kapsamında telefonlarıyla uyumlu hediye kılıf ve ekran koruyucusunun yanı sıra Redlife aksesuarlarına da sahip olacakları kaydedildi. 'Cep Kurtaran' hizmeti ile abonelere, cihaz kurulum desteği ve yönlendirme sağlanırken, garanti kapsamında olan veya kapsam dışındaki tüm arızalara anında müdahale desteği verilirken, ayrıca kullanıcılar, telefonlarının başına gelebilecek ekran kırılması, sıvı teması veya çalınma gibi tüm sorunlarda gerekli telefonu arayarak anında çözüm bulabileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada ‘Akıl Almaz' akıllı cihaz platformu kapsamında hem sunduğu koruma paketlerini hem de akıllı cihaz portföyünü daha da genişleten Vodafone, bu doğrultuda ASUS ile yeni bir işbirliği de gerçekleştirdi. Asus'un tüm dünyada büyük beğeni toplayan Zenfone serisinin son üyesi ASUS ZenFone 3, 5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü Super IPS+ LCD ekranı ile öne çıkarken 3000 mAh kapasitesindeki güçlü bataryası ve 16 MP (ön), 8 MP (arka) kamerası, 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisiyle tüm ihtiyaçları karşılacığı bildirildi. Parmak izi okuyucusu sayesinde tuş kilidi kolaylıkla açılabilen ve kişisel bilgileri koruyan cihaz, 3 GB RAM'i ve 32 GB dahili hafızası ile üst seviyede performans sunuyor.

Vodafone'un Huawei ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında da yüksek performansı uygun fiyata erişilebilir kılarak, Huawei GT3 modelini herkese 4.5G uyumlu akıllı telefon sahibi olma fırsatı sunduğu belirtilerek, 5.2 inç boyutundaki full HD ekranı, 13 MP (arka) ve 8 MP (ön) kamera, 8 çekirdekli güçlü işlemcisi, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızasıyla üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca, 3000 mAh gücündeki bataryası ve parmak izi okuyucusu ile etkileyici bir performans sergiliyor.

Ender Buruk: "Vodafone'dan akıllı telefon alanlar her zaman daha avantajlı"

Türkiye'de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle en avantajlı ve cazip kampanyaları geliştirmeye devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi: "Vodafone olarak, geleceğin teknolojilerini herkes için erişilebilir kılma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kullanıcılara sunduğumuz, telefonları çalınma ve hasarlara karşı koruyan koruma paketi kullanıcılarımız tarafından oldukça rağbet görmeye devam ediyor. Bu doğrultuda biz de şimdi yeni geliştirdiğimiz ‘Akıl Almaz Koruma Paketi Large'ı kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. ‘Akıl Almaz Koruma Paketi Large' ile Vodafone'dan akıllı telefonlara uçtan uca koruma sağlıyoruz. Paket sayesinde garanti kapsamında olsun veya olmasın tüm sorunlara anında müdahale ediliyor. Kullanıcılar tek numara ile tüm sorunlara hemen çözüm bulabiliyor. Bununla birlikte, ‘Akıl Almaz' akıllı cihaz platformumuzun portföyünü ASUS ve Huawei ile geliştirdiğimiz işbirliğiyle daha da güçlendirdik. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran ASUS ZenFone serisinin en yeni üyesi ZenFone 3'ü ayrıca, platform kapsamında 4.5G uyumlu son teknoloji Huawei GT3'ü de abonelerimize sunuyoruz. Müşterilerimizi son model cihazlarla ve Akıl Almaz tekliflerimizle buluşturarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle hem 4.5G uyumlu bir akıllı telefon sahibi olmak hem de telefonunu uygun fiyatlarla koruma altına almak isteyen herkesi Vodafone Cep Merkezlerine veya Vodafone'un internet sitesine davet ediyoruz".

