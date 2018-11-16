Akın akın gelmeye devam ediyorlar

Edirne'de, yaklaşık 15 yıldır her cuma günü kurulan ve halk arasında ‘sosyete pazarı' olarak bilinen ulus pazarı esnafı, son aylarda döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle euro ve Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla birlikte adeta Yunan ve Bulgarların akınına uğramaya devam ediyor.

Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen müşterilerin taleplerine ve yoğunluğuna cevap verebilmek için ilginç ve pratik çözümler oluşturan pazar yönetimi, esnaf ve müşteriler arasında yaşanan dil sorununu çözmek için de Yunanca ve Bulgarca el sözlükleri hazırlattı.

Komşuya pazar esnafından ‘açık hesap'

Edirne'de kurulan sosyete pazarı euro ve levanın değer kazanması nedeniyle adeta Yunanların ve Bulgarların akınına uğruyor. Edirne'ye alışverişe gelen Yunan ve Bulgar vatandaşların yoğun alışverişinde paraları yetişmeyince bir sonraki hafta ödemeleri için sosyete pazarı esnafı ‘açık hesap' başlatarak, veresiye satış yapmaya başladı.

"Akraba gibi olduk, veresiye defteri açtık"

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, "Edirne ulus pazarındaki canlılık devam ediyor. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen misafirlerimiz euro ve levanın yüksek olması nedeniyle çok yoğun şekilde pazara gelmektedirler. Artık samimiyet oluştu aramızda, akraba gibi olduk. Hatta ürünlerde açık hesap bile veriyoruz. Çok alıyorlar. Mesela diyelim ki, 300 levalık ürün alıyorlar, 200 levası var 100 levası yetmiyor, onu da diyoruz ki haftaya getirirsin, diğer hafta getirirsin. Bu da onlarda samimiyeti ve güveni arttırıyor. Veresiye defteri açtık" dedi.

"Mutlaka gelip, açık hesaplarını ödüyorlar"

Pazar esnaflarından Murat Kılıç da "Bulgarlar, Yunanlılar akın ediyorlar, çok mutluyuz. İlgileri çok iyi, sabahın 5'inde 6'sında geliyorlar. Bazen paraları yetişmiyorlar, 'kalan bakiyeyi haftaya getirirsin' diyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz, her hafta geliyorlar. Gelip mutlaka ödüyorlar, açık hesabı gelip kapatıyorlar" dedi.

Bulgaristan'ın Filibe kentinden geldiğini söyleyen Gana Minyaloçka da pazarın çok güzel ve ucuz olduğunu, pazarcı esnafının kendilerine çok sıcak ve yakın davrandıklarını söyledi.

Koray Ustabaşı