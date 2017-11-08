Akın Çorap Giresunspor’da hedef; ilk iki

Yeşil-Beyazlı ekibin Süper Lig hedefi ile ilgili değerlendirmede bulunan Akın Çorap Giresunspor Başkanvekili Nahit Yamak, "İki puan ortalaması güzel. Bu şekilde gidersek zaten şampiyon oluruz. Bu ortalamayla devam etmemiz lazım. Play-off oynayarak çıkmak çok zor. Bu geçmişte yaşadık. Hedefimiz direkt Süper Lig'e yükselmek. Bunun için de ligi ilk iki sırada bitirmek istiyoruz. Herkes sahamızda puan kaybettiğimiz maçları konuşuyor ancak artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. İleriye bakmamız lazım” ifadelerini kullandı.

