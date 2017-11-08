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Akın Çorap Giresunspor’da hedef; ilk iki

TFF 1. Lig’in geride kalan 11 haftasında hanesine 22 puan toplayan A.Ç Giresunspor lig sonunda Play-Off’a kalmadan direk Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Akın Çorap Giresunsporda hedef; ilk iki

08 Kasım 2017 11:21

Yeşil-Beyazlı ekibin Süper Lig hedefi ile ilgili değerlendirmede bulunan Akın Çorap Giresunspor Başkanvekili Nahit Yamak, "İki puan ortalaması güzel. Bu şekilde gidersek zaten şampiyon oluruz. Bu ortalamayla devam etmemiz lazım. Play-off oynayarak çıkmak çok zor. Bu geçmişte yaşadık. Hedefimiz direkt Süper Lig'e yükselmek. Bunun için de ligi ilk iki sırada bitirmek istiyoruz. Herkes sahamızda puan kaybettiğimiz maçları konuşuyor ancak artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. İleriye bakmamız lazım” ifadelerini kullandı.
 

 

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