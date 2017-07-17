Akıncı, ABD’li ve Alman Büyükelçileri kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ile Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışanı Meltem Onurkan Samani de hazır bulundu. Akıncı daha sonra, Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Nikolai Von-Schoepff’u kabul etti. Cumhurbaşkanlığındaki görüşmede Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ile Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışanı Meltem Onurkan Samani eşlik etti.