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Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin birlikte attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesinden video konferans sistemi ile attı.

Akkuyu Nükleer Santralinin temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin birlikte attı

03 Nisan 2018 17:00

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