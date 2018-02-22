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AKOM'un işgali davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AKOM'un işgal edilmesine ilişkin davada 5 eski subay 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, bu sanıkları işgal girişimi sırasında yaralananlara yönelik eylemlerinden ise 41’er yıl hapse çarptırdı.

AKOMun işgali davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

22 Şubat 2018 10:20

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu, 9'u rütbeli 17 askerin yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar son savunmalarını yaparak beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, darbe girişiminden önce Harp Akademileri Komutanlığında öğretim görevlisi olarak görev yapan Kurmay Yarbay Mustafa Kubilay, Yüzbaşı Hakan Özhan, Yüzbaşı Ramazan Derviş, öğrenci yüzbaşı Levent Aksoy ve öğrenci yüzbaşı Mehmet Fatih Güven’i 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 'mala zarar vermek' ve 6 müdahile karşı 'kasten yaralama' suçlarından 41’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanıkların yargılama aşamasında pişmanlık gösterir bir beyanda bulunmadıklarını kararında vurgulayan mahkeme, bu nedenle sanıklar hakkında verilen cezalarda herhangi bir indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan Ramazan Sezer’in iki kişiye karşı 'silahla tehdit' suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
Sanık Sezer hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, diğer sanıklar Emin Karaca, Hasan Hüseyin Sağlam, Haydar İpeker, İsa Uysal, İsmail Erol, Muhammed Fıstıkçı, Mükerrem Karataş, Ömer Faruk Çimen, Cevdet Deniz, Halil Güler ve Serdar Pattanoğlu’nun üzerilerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

Yusuf Melikoğlu
 

Etiketler: 15 temmuz, akom, darbe, işgal

 

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