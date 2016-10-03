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Akpınar; "Çift Başlı Kartal'ımız, imzamızdır. Atamız'ın yadigarıdır"

Girne Amerikan Üniversitesi'nin(GAÜ) artık gelenekselleştirdiği ve her yıl ev sahipliğini yaptığı, 'Türk Dünyası'nın tanınan opera sanatçılarının katılımı ile gerçekleştirilen TÜRKSOY Opera Günleri’nde GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar bazı açıklamalarda bulundu.

Akpınar; &quot;Çift Başlı Kartalımız, imzamızdır. Atamızın yadigarıdır&quot;

03 Ekim 2016 10:53

TÜRKSOY Opera Günleri’nin ve 'Türksoy Halk Çalgıları Orkestrası'nın 5 Ekim Galası'na günler kala; GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, bir söyleşi sırasında "Türkler ile ilgili gerçek tarihi bilmeyen o malum güruh, Üniversitemizin, yüreğimize işlenmiş kurumsal simgesi olan 'Çift Başlı Kartal'ın 'neden simgemiz' olduğu sorusuna cevap olan şu cevabımızı, tabi ki beğenmeyecektir. Milattan önce Aral'dan gelen Ön Türkler, İnsanlığın ve ilk medeniyet temellerini atarken, 'çift başlı kartal' ile imzalarını da atmışlardır. İşte bizim de imzamız da; Ata'mızdan kalandır, bu'dur" sözleri ile düşünce ve duygularını iletti.
TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, yapılacak etkinliklerden en önemli ayaklarından bir tanesi de, Girne Amerikan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Söz konusu etkinlik; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının 25. Yılı kutlamaları çerçevesinde planlandı.
5 Ekim Çarşamba Günü; 'GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde, akşam 19.30'da başlayacak 'Gala'ya ve 'Türk Dünyası'nın diğer organizasyonlarına da, 'Girne Amerikan Üniversitesi' adına ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluk ve onuru belirten GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi'nin, Logosu olan "Çift Başlı Kartal" ve kullanılan kurumsal diğer simgeleri, var olan bazı masonik kuruluşlara yamamaya çalışan kesimlerin varlığını, toplum, tarih ve bilim adına üzüntü ile izlediklerini vurguladı.

Kurucu Rektör Akpınar, "Türklerin İlk Tanrısı; Çift Başlı Kartal, 'Hayat Ağacı'nın Ongun'u, günümüzdeki anlamı ile eski Türkler'in, Tengricilik inancında, içinde bir ruhu barındıran bir cisme verilen isimdir ve onların 'Koruyucusu'ydu. Göktürkler ‘in Bürküt'ü; Yani Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde 'Güneş'in sembolü olan yine 'Kartal Tanrı'dır. Böylece, Gök Tanrı'ları yine 'Çift Başlı Kartal' ile simgelenmiştir. Bunlar, ' Atalarımızdan bize ulaşabilen sembollerdir. Bizim için tek kutsallığı; 'Ata Yadigari' olmasıdır. Tarihi hem bilerek, hem de bilmeden çarpıtanlara, ayaklar altına alabileceklere, benim kişisel olarak ve Üniversitemiz'in aynı zamanda sarsılmaz görsel mesajıdır. Bu güruha, sadece toplum adına üzülmekten başka verebileceğimiz bir duyguyu da, GAÜ Ailesi olarak barındırmıyoruz. İlk günlerden beri de, gurur ile tüm Dünya'da kullanıyoruz, sonsuza kadar da kullanacağız" dedi.

"Şimdi 'büyük bir aile' olarak yolumuzdayız"

Kardeş üniversite Kıbrıs Amerikan Üniversite’sinin de logo olarak; 'Hayat Ağacı' olarak bilinen ancak 'Demir Ağaç' da olarak adlandırılabilen; Eski Türk geleneğine göre de, Dünya’yı ortasından öte-âleme ve Demir-Kazık Yıldızı’na yani Kutup Yıldızı'na bağlayan, ve dalları vasıtası ile de Şamanlar'a; yeryüzünden 'yüksek âlemlere' yolculuk yapma olanağı sağlayan ağacın koruyucusu olan 'Aslanlar'ı kullandığına işaret de eden, Serhat Akpınar; konu ile ilgili olarak paylaşımlarının devam edeceğini, "sahte ifade ve düzmece raporlar" ile ancak "bu güruh”un kendilerini kandırabileceğini yine vurguladı.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, "Yolumdaydım, Şimdi 'Büyük Bir Aile' olarak yolumuzdayız" şeklindeki ifadeleri ile de sözlerini bitirdi.

 

Etiketler: Çift Başlı Kartal, Girne Amerikan Üniversitesi, Türksoy


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