'Mavi Diploma' Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti'nde de sayılı üniversitenin mezunlarının yararlanabildiği "mavi diploma" kavramı, tescilli yüksek eğitim kuruluşunun, lisans eğitimi sonrasında vermiş olduğu tüm mezuniyet kararlarını tasdikleyen transkript sonuçlarının; Avrupa Birliği'nin, ilgili Eğitim Komisyonu kararları doğrultusunda da onayı gerçekleşmiş, uluslararası dilde (İngilizce) yazılmış belgesi olarak kabul ediliyor. Böylelikle lisans ya da yüksek lisans eğitimi, kararın geçerli olduğu tüm ülkelerde onanmış hale geliyor. Bir başka deyiş ile; Lisans veya yüksek lisans diplomasını, uluslararası geçerlilikte de hakim kılıyor.

“Mezunlarımız en yüksek düzeyde onurlandırılmayı hak ediyor"

GAÜ'nün mezunlarına yönelik bakış açısını bir kez daha yineleyerek, değerlendirmelerde bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; Hâlihazırda eğitimine devam eden veya eğitimini tamamlayarak 'GAÜ Diploması' almaya hak kazanan tüm mezunlarını uluslararası düzeyde, daha da üst seviyeye taşımaya çalışmayı, öncelikle kişisel bir borç olarak algıladığını ifade ederek etti. Akpınar açıklamalarını şu şekilde devam etti; "Kurucusu olduğum bu 'Üniversite'; Kurumsal olarak ta, mezunlarının hissiyatını 'kabul ve değer gören' bir çerçeveye oturtmaya kendini adamıştır. Bu nedenle, GAÜ'nün 'Bologna Süreci'ne aktivesi ve özellikle, İngiltere Kampüsü'müzün devreye girmesinden sonra da, uluslararası tanınırlığımızın ve gücümüzün artışı ile öğrencilerimize artık bundan sonra, 'mavi diploma' olarak ta bilinen diploma ekini verebilecek duruma geldiğimizin müjdesini vermek istiyorum. Tabii, bu GAÜ'nün; Kıbrıs'tan verebilecek olduğu, bir ek olarak değil, aynı zamanda, İngiltere üzerinden de verilecek 'bir diploma' yani 'supplement' olarak ortaya çıkacak. Bu bağlamda, öğrencilerimizin gerek lisans, gerekse yüksek lisans eğitimlerinden sonra, daha ayrıcalıklı yatay geçişlere yönelik kabule ve hiç bir sorunsal sürece dahil olmayacaklarını da ortaya koyuyor."

"Mezunumuzu; tanınma ve itibar çerçevesinde, en üst noktaya ulaştırıyoruz"

GAÜ Mezunu'nun; Tanınma ve itibar çerçevesinde en üst noktaya taşınmış olacağına vurgu yapan Akpınar; "Bu hakkın, tüm öğrencilerimize ait olduğunu düşünmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Disiplini ne olursa olsun, tüm öğrencilerimizin geçmişten bugüne, böylesi bir hak sahibi olduklarını ve bu sürecin de; 2017 Ocak Ayı'ndan itibaren başladığını da açıklamaktan büyük bir sevinç ve onur duyuyorum. Bunun, güzel bir yılbaşı hediyesi olabileceğini düşünüyorum. Merak edilen, bilinmeyen tüm detay ve başvuru aşamalarını anlatan dokümantasyonu da bugünlerde paylaşmış olacağız. Böylece hem mezunlarımız, hem de mezun olacak öğrencilerimiz bu sürece dahil olmuş olacaklar" şeklindeki sözleri ile duygularını da ifade etti.

