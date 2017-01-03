Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın (TÜRKSAV) bu yıl; 21’inci kez tören ile sahiplerine vereceği, "21. Uluslararası Türk Dünyası’na Hizmet Ödülü"ne layık görülen kişi, kurum ve kuruluşlar listesi açıklandı.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar da; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk Dünyası’na gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve eğitim katkılarından dolayı; TÜRKSAV'ın "21. Uluslararası Türk Dünyası’na Hizmet Ödülleri"ne layık görülen seçkin kişiler arasında yerini aldı.

Vakıf Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan, TÜRKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, Türk Kültürü ortak paydasından hareket ile; verilen ödüllerin, Türkiye başta olmak üzere, Makedonya, Kazakistan, Azerbaycan ve pek çok ülkede yapılan törenlerle 21 yıldır sahiplerini bulduğunu söyledi.

Akengin ayrıca Türksav Ödülleri’nin, Türk Dünyası’nın çok önemli bir motivasyon öğesi ve onurlandırma misyonu olduğunu da kaydetti.