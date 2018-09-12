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Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada B.P. tarafından açılan ateş sonucu H.P. (21) başından hafif şekilde yaralanırken, B.P. olay yerinde kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.P. daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde ve H.P.'ye ait olduğu belirtilen otomobilde inceleme yaparken, olayın şüphelisi B.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hasan Eryılmaz
 

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