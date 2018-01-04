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Aksaray’da 1’i kadın 2 kişi otomobilde kurşunlanarak öldürüldü

Aksaray’da 1’i kadın 2 kişi otomobilde kafalarından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Aksarayda 1i kadın 2 kişi otomobilde kurşunlanarak öldürüldü

04 Ocak 2018 00:26

Olay, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarampolde bir aracın içinde 2 kişinin vurularak öldürüldüğü ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye gelerek araştırma yaptı. Bölgede yapılan aramada jandarma ekipleri şarampolde bulunan 68 BM 327 plakalı otomobilin içerisinde Mediha Akdağ (29) ve Tuncer Kütük’ü (27) tabancayla vurularak öldürülmüş olarak buldu. Olay yeri inceleme ekipleri araç ve cesetler üzerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cesetler otopsi için morga kaldırılırken, olayı kimin veya kimlerin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Yasin Can
 

Etiketler: aksaray

 

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