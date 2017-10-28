Aksaray’da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu: 2 ölü, 19 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray-Konya Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum fırtınasından dolayı karayolunda görüşün kaybolmasıyla meydana gelen üç ayrı zincirleme trafik kazasında otomobil, tır ve kamyonetlerden oluşan toplam 19 araç birbirine girdi. Kazada, 68 AB 420 plakalı otomobilde bulunan Yakup Bölükbaş (45) ve kızı Büşra Bölükbaş (20) olay yerinde hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı. Kazada, araçlarda sıkışanlar da AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza yerindeki araçların kaldırılmasının ardından karayolunun temizlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden baba ile kızının cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasin Can

