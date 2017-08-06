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Aksaray'daki Ordu Caddesi Pazar günleri için yayalaştırıldı

İstanbul’un en yoğun caddelerinden biri olarak bilinen Ordu Caddesi Pazar günleri için trafiğe kapatıldı. Caddeyi artık Pazar günleri sadece yayalar ve bisikletliler kullanabilecek.

Aksaraydaki Ordu Caddesi Pazar günleri için yayalaştırıldı

06 Ağustos 2017 15:43
Ordu Caddesi Pazar günleri için yayalaştırıldı - Tıkla İzle

İstanbul’da trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri olarak bilinen Fatih Aksaray'daki Ordu Caddesi trafiğe kapatıldı. Geçtiğimiz hafta “Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Kullan” sloganı ile düzenlenen bisiklet tutunda trafiğe kapatılan Laleli’deki Ordu Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınan kararla Pazar günleri için trafiğe kapatıldı. Bundan böyle her Pazar caddeyi sadece yayalar ve bisiklet sevenler kullanacak.

Caddenin yayalar tarafından kullanılacak olmasına sevindiğini belirten bölge esnafı ise “Pazar günleri işlerin yoğun olduğu günlerdir. Ancak çok fazla trafik yoğunluğu vardı. Şimdi vatandaş caddeyi daha çok kullanacak. Bu hem vatandaş için hem bizim için iyi oldu” diye konuştu. 

Mehmet Altunışık


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