Ürettiği doğal ürünler ile tanınan Aksuvital, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile araştırma ve geliştirme (ARGE) merkezi kurdu. 29.uncu yıllarını kutladıklarını ve bu merkez sayesinde çalışmalarına hız vereceklerini söyleyen Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, “Türkiye genelinde 336. ürün konseptimize bakıldığında ilk ARGEmerkezi olmanın gururunu yaşıyoruz. ARGE merkezinde daha fazla doğal ürünler ve bu ürünleri katma değeri yüksek, insan sağlığına faydalı bir şekilde üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin doğal ürünler üreten ilk firmalarından biri olduklarını ifade eden Aksu, “Biz kendimizi hep ARGE firması olarak tanımladık. Hatta bu ARGEfirması serüvenini ne zaman bir akademiye çeviririzinde hayalinin peşinde yürüdük. Bu anlamdaki çalışmalarımızda yaklaşık beşin üzerinde TÜBİTAK projesi bitirdik. Şuanda dört tane başvuruda ve yürüyen projelerimiz var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve üniversitelerle birlikte yaptığımız ve devam eden projelerimiz de mevcut. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ARGE merkezi oluşturmak adına bir projesi var. Bizde yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin sonucunda bu projeye başvurmuştuk. 336.ıncı ArGe merkezi olmaya hak kazandık. Bu Türkiye genelindeki bir sayı, gıda alanında 13 ARGE merkezi var. Biz ürün konseptimiz içerisinde ilk olma hevesine, gururuna, onuruna sahibiz. Bu anlamdaki çalışmalarımıza ARGE merkezi ivme kazandıracak, zaten yaptığımız projelerde bizi teşvik edecek gibi görünüyor. Biz bunların sonucunda Aksuvital özelinde çok daha fazla doğal ürünler ve bu ürünlerin katma değeri yüksek, insan sağlığına fayda oranı yüksek ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Katma değeri yüksek ürünler üreterek de ülkemizin gelişmesine, cari açığımızın azalmasına, ihracatın artmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Koç: “Devlet desteği bizi daha da güçlü yapacak”

Aksuvital çalışanlarından Kimya Mühendisi Ebru Koç, “ARGEmerkezleri ağırlıklı olarak akademik çalışmaların da yürütüldüğü, ürün bazında bakıldığında ciddi sonuçlar oluşturan ve devlet tarafından desteklenen kurumlar. Bizim bu anlamda çalışmalarımızın devlet desteğiyle devam etmesi daha güçlü olmamızı sağlayacak ve daha aktif olarak proje üretmemize katkı sağlayacak. Projelerimize hız kazandıracak bir sürece girdik. Kendimizde eksik gördüğümüz kısımları bu anlamda tamamlayıp daha iyi ve güçlü bir şekilde geleceğe ve stratejik hedeflerimize uygun olarak 10 yıl içerisinde hedeflediğimiz dünya markası olma ve ARGEkonusunda daha başarılı platformlara firmamızı taşımak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Gül Kaba