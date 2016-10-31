Trabzon'un Akyazı mevkisinde deniz dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan 41 bin 461 seyirci kapasiteli stadın, saha zeminin hazırlanmasının ardından İtalya'dan aralıklarla gelen çimlerin yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Hava şartlarının olumlu gitmesi durumunda 7 Kasım 2016 tarihine kadar yerleştirme işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

Çelik çatı bölümü tamamlandı

Stadyumun çelik çatı bölümü de tamamlandı. Akyazı Stadı, çatı sistemi ile Türkiye'de bir ilk, dünyada ise dördüncü olacak. Stadyumun çatısı, çevre dostu, kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliğine sahip "akıllı çatı" olarak bilinen "Smart Roof" sisteminde inşa edildi.

Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün yüzeyine sahip olacak stadyumun çatısı, 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip olacak. Bu oran, yaklaşık 2 bin 500 aracın oluşturduğu hava kirliliğini temizleme kapasitesine eşdeğer bulunuyor. Çatı, yarı saydam özelliğiyle de saha içinin daha aydınlık olmasını sağlayacak. Çatı yapımında kullanılan 14 destek kulesinden 7'si de kaldırıldı. Stadın kenarında 2'si suni, 5'i doğal, 7 futbol sahası bulunuyor. Doğal çim sahalarından biri tamamlanırken, 2 suni çim sahasına da çimler serildi. Stadyum içerisinde seyirci koltuklarının tamamlandığı, son düzenlemelerinin yapıldığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi müziği

Akyazı Arena'nın, ses ve ışıklandırma sistemi stadyumda denendi. Stat hoparlörlerinden Trabzonspor marşı ve horon müziği çalınırken, bazı çalışanların kısa süre horon oynadıkları gözlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi müziğiyle denemelerin yapılması da dikkat çekti. Çalışmaların planladığı gibi ilerlemesi durumunda Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor-Antalyaspor maçının, 21 Kasım Pazartesi günü Akyazı'da oynanması planlanıyor.

Gökmen Şahin - Ozan Köse