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Akyazı Spor Kompleksi açılışa hazırlanıyor

Trabzonspor'un yeni evi Akyazı Spor Kompleksi açılışa hazırlanıyor.

Akyazı Spor Kompleksi açılışa hazırlanıyor
Akyazı Spor Kompleksi açılışa hazırlanıyor - Foto Galeri

16 Aralık 2016 13:56
Akyazı Spor Kompleksi açılışa hazırlanıyor - Tıkla İzle

24 Kasım 2013 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Akyazı Spor Kompleksi’nin açılışı 18 Aralık Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Tamim bin Hamid es-Sani katılımıyla gerçekleştirilecek. Trabzon’un Akyazı mevkinde denize dolgu yapılarak inşa edilen Akyazı Stadı, Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadı olacak. Fore kazık sistemi kurularak inşa edilen Akyazı Spor Kompleksi’nin etrafı da 24 saat yaşanılabilir şekilde tasarlandı. Türkiye’de ilklerin kullandığı Akyazı’da çatı sistemi de kendi kendini temizleme özelliğine sahip. 2 adet suni ve 5 adet doğal çimin bulunduğu kompleksteki açılış hazırlıkları devam ediyor. 

Ozan Köse

Etiketler: Akyazı Spor Kompleksi, Trabzonspor


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