Akyazı'da Galatasaray'a geçit yok

Spor Toto Süper Lig'de 1 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında yeni stadında oynayacağı üçüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, 2016-2017 sezonunda sarı-kırmızılı takımı 2-0, 2017-2018 sezonunda da 2-1'lik sonuçla mağlup etmeyi başarırken hafta sonu 3'te 3 yapmayı planlıyor.

Karaman ilk derbi sınavı

Trabzonspor'da sezon başında göreve gelen Ünal Karaman Galatasaray maçıyla ilk büyük sınavına çıkacak. Futbolcu olarak Trabzonspor formasıyla bir çok dev maça çıkan deneyimli çalıştırıcı şimdi ise teknik adam olarak bordo-mavili takımın başında ilk büyük maçına çıkacak.

Yusuf Yazıcı aslan avcısı

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un yeni stadyumunda oynadığı iki karşılaşmada da gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon bordo-mavili takımdan ayrılan Dame N'Doye ise Yusuf Yazıcı ile birlikte Galatasaray'ı yıkan ikili olmuştu. Yazıcı, 2016-2017 sezonunun 25. haftasında 2-0, 2017-2018 sezonunun 10. haftasında da 2-1 biten karşılaşmada attığı 1'er gollerle takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynamıştı.

Son 11 maçta beraberlik yok

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 11 Süper Lig maçı beraberlikle sonuçlanmadı. Söz konusu maçlarda sırı-kırmızılı takım 6 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 5 galibiyet aldı. İki ezeli rakip Bu iki takım en son Aralık 2012'de golsüz berabere kalmıştı.

Trabzonspor agresif

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 7 lig maçında toplam dokuz kırmızı kart çıktı. Bu kartların 7'ni Trabzonspor görürken ikisini ise rakibi Galatasaray gördü.

İlk golü atan kazanıyor

Trabzonspor ile Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaştığı son 32 maçın 30'unda gol atıldı. Bu 30 maçın 29'unda ise ilk golü atan taraf yenilmedi. İlk golü atan takımın yenildiği son maç ise Şubat 2016'da Trabzonspor'un dört kırmızı kart görerek Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu maçtı.

Gökmen Şahin