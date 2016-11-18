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Alacak verecek kavgasında kan aktı: 5 yaralı

Adıyaman’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 5 yaralı

18 Kasım 2016 18:24
Alacak verecek kavgasında kan aktı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Merkez PTT binası yakınlarında bulunan bir iş yeri içerisinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Ö.D., H.B., S.D., H.S. ve F.K isimli şahıslar yaralandı.

Silah sesleri nedeniyle çoğu vatandaş korkudan sağa ve sola kaçışırken olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince 4 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken 1 yaralı ise olay yeri civarında bulunan özel bir hastaneden alınan sedyeyle vatandaşlar tarafından ara sokaklardan özel hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, konuyla ilgili olarak bilgiler aldı. Öte yandan olaya karıştığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen şahıs ya da şahısların yakalanması için polis ekipleri araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman


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