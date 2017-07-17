Diğer
Kategoriler

Aladağ'daki yurt yangını sanıklarına tahliye yok

Adana'nın Aladağ ilçesinde 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı kız yurdu yangını faciasında kusurlu oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Aladağdaki yurt yangını sanıklarına tahliye yok

17 Temmuz 2017 18:23
Aladağ'daki yurt yangını sanıklarına tahliye yok - Tıkla İzle

29 Kasım 2016'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı özel kız öğrenci yurdunda elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangında 10 öğrenci, 1 çocuk ile 1 eğitmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yurt müdürü Cumali Genç, yurt çalışanı Mahmut Deniz, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklandı. Sanıklardan Ramazan Dede, yaşı gerekçesiyle ara kararla tahliye edildi. 

Yangın faciasıyla ilgili ikinci duruşma Kozan Adliyesi'ndeki salonun yetersiz gelmesi sebebiyle Kozan Ticaret Odasının konferans salonunda görüldü. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 saat süren duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek, eksiklerin giderilmesi için 9 Ekim’e ertelendi. Tutuklu sanıklar Cumali Genç, yurt çalışanı Mahmut Deniz, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılınç yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme salonundan çıkartılıp cezaevine gönderildi. Bu sırada tutuklu sanıklardan Ramazan Keleş basın mensuplarına tepki gösterip küfür etti. Tutuklu sanıkların ailelerinden bazıları ise fenalaştı. Dışarıdaki grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tüm sanıkların tutukluluk halinİN devamına karar verildi. Böylede olması gerekiyordu. Bu işin sadece yurt müdürüne yıkılarak, dernek yöneticilerinin işin içinden sıyrılmasını doğru görmüyoruz ve buna da izin vermeyeceğiz” diye konuştu. 

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay - Emre Bozdemir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!