Aladağ'daki yurt yangını sanıklarına tahliye yok

29 Kasım 2016'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı özel kız öğrenci yurdunda elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangında 10 öğrenci, 1 çocuk ile 1 eğitmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yurt müdürü Cumali Genç, yurt çalışanı Mahmut Deniz, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklandı. Sanıklardan Ramazan Dede, yaşı gerekçesiyle ara kararla tahliye edildi.

Yangın faciasıyla ilgili ikinci duruşma Kozan Adliyesi'ndeki salonun yetersiz gelmesi sebebiyle Kozan Ticaret Odasının konferans salonunda görüldü. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 saat süren duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek, eksiklerin giderilmesi için 9 Ekim’e ertelendi. Tutuklu sanıklar Cumali Genç, yurt çalışanı Mahmut Deniz, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılınç yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme salonundan çıkartılıp cezaevine gönderildi. Bu sırada tutuklu sanıklardan Ramazan Keleş basın mensuplarına tepki gösterip küfür etti. Tutuklu sanıkların ailelerinden bazıları ise fenalaştı. Dışarıdaki grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tüm sanıkların tutukluluk halinİN devamına karar verildi. Böylede olması gerekiyordu. Bu işin sadece yurt müdürüne yıkılarak, dernek yöneticilerinin işin içinden sıyrılmasını doğru görmüyoruz ve buna da izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay - Emre Bozdemir