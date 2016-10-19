Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de hazır bulundu.