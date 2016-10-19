Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de hazır bulundu.
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