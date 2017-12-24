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Alanya'da araçların kar esareti

Alanya'da yağan kar yağışı nedeniyle Kızılcaşehir Mahallesi’nde araçlar yolda mahsur kaldı. Çözüm masasına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yolu açarak sürücüleri ve yolcuları kurtardı.

Alanyada araçların kar esareti
Alanya'da araçların kar esareti - Foto Galeri

24 Aralık 2017 16:38

Bugün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Alanya merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılcaşehir Mahallesi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 50 araç sürücüsü Alanya Belediyesi’nin çözüm masasını arayarak yardım istediler. Olaya müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler greyder ve iş makineleri ile yolu trafiğe açtı. 

İlk kez bu yolda kar gördüklerini belirten sürücüler, yaklaşık 1 saat mahsur kaldıklarını söylediler. Sürücüler, yolun açılması ile birlikte yollarına devam ettiler. 

 

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