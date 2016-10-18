Alanya’nın Alanya ilçesi İncekum Plajı’nda saat 08.00 sıralarında kıyıdan 300 metre açıkta 3 ayrı hortum oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren 3 hortum çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Art arda oluşan hortumlar kıyıya gelmeden gözden kaybolurken, bölgede hortumla birlikte kısa süreli yağış görüldü.

İncekum ve çevre mahallelere ise dolu yağdı. Dolu yağışı nedeniyle Antalya-Alanya arasındaki D-400 Karayolu'nun İncekum bölümü beyaza büründü. Ekili araziler ve narenciye bahçeleri ceviz büyüklüğünde yağan doludan zarar gördü. Karayolunda dolu ve yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler araçlarını durdurup yağışın geçmesini bekledi. Avsallar Zabıta ekipleri dolunun ardından olay yerine gelerek araçların kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı. Araçların üzerinde ve yerde kalın dolu tabakası oluşurken bölgedeki irili ufaklı bir çok dere de taştı.

Recep Erdoğan