Alanya'da uyuşturucu operasyonu!

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi'ndeki bir parkta Elif B. ve Yunus E.B.'nin Muhammet A.Y. isimli şüpheliyle buluşup uyuşturucu satın aldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden Elif B.'nin üzerinde kağıda sarılı 0,15 gram eroin, Muhammet A.Y.'nin üzerinde ise satışa hazır 2 paket halinde 0,45 gram eroin ele geçirildi. Yunus E.B. isimli şüpheliye yapılan üst kontrolünde suç unsuruna rastlanılmadı. Elif B. ve Yunus E.B. ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yaptıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, Muhammet A.Y. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

