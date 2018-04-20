Alanyaspor ile Galatasaray 4. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 29 haftada sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 7 mağlubiyet alırken, 3 maçı da berabere bitti. Aslan topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-yeşilliler ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

4. randevu

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 3 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Yasin Öztekin ile Bafetimbi Gomis’in golleri ile 2-0 kazandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, rakip ağları 10 kez sarsarken, turuncu-lacivertliler ise 3 kez gol attı.

Aslan, şampiyon yolunda deplasman fobisinin yenmek istiyor

Bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Alanyaspor maçı ile birlikte bu sezon ligdeki 15. deplasmanına çıkacak. Şampiyon yolunda puan kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, deplasman fobisini de sona erdirmek istiyor. Aslan, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 14 müsabakada 5 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. 2 maçta da berabere kaldı.

Galatasaray’da Maicon cezalı, Feghouli, Serdar ve Sinan sınırda

Galatasaray’da Alanyaspor maçı öncesinde kırmızı kart cezalısı Maicon ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci kadroda yer almıyor. Sarı-kırmızılılarda 3 isim de sarı kart sınırında yer alıyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde 31. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Düdük Ümit Öztürk’te

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev alacak. Ümit Öztürk daha önce sarı-kırmızılıların 3 maçında görev aldı. Bu 3 karşılaşmayı da Galatasaray kazandı.

Oğuzhan Ort