Alanyaspor'un yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Avusturya'da kamp yapan Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Safet Susic yönetiminde çalışan turuncu-yeşilli takım yaklaşık 1,5 saatlik antrenman yaptı. Zell am See sahasında yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilliler takım daha sonra slalom çubuklarından oluşturulan istasyonda topsuz dripling çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Georgios Tzavellas, Michel Landel ve Reşo Akın takımdan ayrı olarak antrenör Emrah Eren gözetiminde koşu yaptı. İdman açma germe hareketleriyle sona erdi.

Alanyaspor bu akşam saat TSİ 18.00'de kamptaki ilk hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli Jeddah takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Antalya ekibi 3 hazırlık maçı daha oynayacak. Alanyaspor, 25 Temmuz Salı günü Yunanistan'an Asteras Tripolis ekibiyle ve 27 Temmuz Perşembe günü Almanya'nın Einthracht Frankfurt takımıyla karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, 30 Temmuz'da bir hazırlık maçı daha yapacak ancak rakip henüz netleşmedi.

Mehmet Emin Avcı