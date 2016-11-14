Alanya’ya, Türkiye’nin en büyük ve en modern barınaklarından birisi açılıyor. Alanya Belediyesi, Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin hizmete açılması için son hazırlıklar sürdürüyor. Kiralama yoluyla tahsis edilen 24 dönümlük araziye 2015 yılında temeli atılan yeni hayvan barınağında inşaat ve peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Başkan Yücel, “Hayvan dostlarımın yeni yuvasını hizmete açıyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Taşınma işlemlerinin sürdüğünü belirten Başkan Yücel, barınağın önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını söyledi. Başkan Yücel; “Alanya Belediyesi olarak hayvan dostlarımızın her zaman yanındayız. Onların daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları ve rehabilitasyon süreçlerini iyi atlatabilmeleri için inşa ettiğimiz Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sona geldik. Önümüzdeki hafta eski barınaktaki dostlarımızı yeni barınağımıza taşımaya başlayacağız. Taşıma işleminin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin en büyük modern barınağımızı tam kapasiteyle hizmete açacağız.” dedi.

Entegre çözüm üreten ilk ve tek barınak

5 ayrı üniteden oluşan Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Hayvan Bakım Ünitesi, 36 adet bağımsız köpek bakım bölümü, 3 adet müşahede bölümü, 4 adet yavrulu anne bölümü, 2 adet soğuk hava bölümünden oluşuyor. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ise kayıt kabul, yoğun bakım, operasyon muayene odası, operasyon hazırlık odası ve 15 adet yoğun bakım bölümünden oluşuyor. Kedi Bakım Evi ve Rehabilitasyon Ünitesi de hayvan barınağının bir başka donatılarından. Demirtaş Hayvan Barınağı, Türkiye’de kedi-köpek ile ilgili bütün donatıları içinde barındırmasıyla entegre çözüm üreten ilk ve tek barınak projesi olmasıyla dikkat çekiyor.

Mezarlıkları da var

Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 500 köpek ve kedi kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük modern barınakları arasında yer alıyor. Alanya Belediyesi’nin meclis kararıyla çıkarmış olduğu ve Alanya’daki vatandaşların evcil hayvanlarına hizmet vermek için oluşturulan evcil hayvan mezarlığının da yapımı tamamlandı. Evcil Hayvan Mezarlığı, bu haliyle Türkiye’de tek olma özelliğini taşıyor.