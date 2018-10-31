Albayrak açıkladı: 'Beyaz eşyalarda ÖTV sıfırlanacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vergi denetim toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

"Ekonomide tüm göstergelerde oldukça pozitif gelişmeler sağladık. Enflasyonla topyekün mücadele kapsamında bugün itibariyle programa destek veren STK ve firma sayımız 2.500'ü aştı. Tüm Türkiye çapında müthiş bir rakama ulaştık. Ben bu önemli sürece destek veren firmalarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Kur ve faizdeki trend aşağı yönlü oldukça ve Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında indirim yüzde 10'u aşabilir

Özellikle sağladığımız güçlü koordinasyonun yanı sıra kredi faizlerinde 1 aylık süreçte çok ciddi pozitif sonuçlar alıyoruz. Yüzde 40-50'lerin konuşulduğu süreçten bugüne geldiği nokta yüzde 30'ların altına, mevduat faizleri de yüzde 20'lerin altına inmeye başladı. Bu çok güzel bir süreç. Yeterli mi değil. Reel ekonomi açısından baktığınızda finansman, finansmana erişim çok önemli.

Bankalarda yakaladığımız bu sürecin piyasaya olumlu yansıdığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamamasını ben bizzat kişisel olarak takip ediyorum. Bankalar ile sorun yaşayan vatandaşlarımız için oluşturduğumuz 0850 222 2335 nolu çağrı merkezini çok önemli görüyorum. Bizzat bakanlığımız ve ben takip ediyoruz. Gerek para politikaları, gerek maliye politikaları noktasındaki gelişmelerimiz çok başarılı sürüyor.

Türkiye için olumlu sürecin başladığını çok net ifade edebiliriz. Bizim 7/24 çalışma tempomuz var.

KDV VE ÖTV İNDİRİMİ GELİYOR

KDV ve ÖTV indirimlerini devreye aldık. Konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek. 1 Kasım itibariyle yıl sonuna kadar devam edecek.

2. kamu araçlarında yüzde 4'ten 2'ye indirimi devam edecek. KDV'de yüzde 18'den 8'e araçta da devam edecek.

Beyaz eşyada da yıl sonuna kadar KDV'yi sıfıra indiriyoruz.

1600 CC'de TV'de 15 puan indirime gideceğiz. Ticari araçlarda KDV'de ise yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Çok önemli adımlar ekonomimizin daha hızlı ilerlemesi için yıl sonuna kadar bu adımları işleyeceğiz.

Mobilya sektöründe KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

Tapu harçlarındaki yüzde 3 uygulaması da yıl sonuna dek devam edecek.