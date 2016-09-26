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Albayrak: 'Ermenistan’daki nükleer santral kapatılmalıdır'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan’daki Metzamor nükleer santralinin deprem bölgesinde yer aldığını ve bütün komşuları tehdit ettiği gerekçesiyle kapatılması gerektiğini söyledi.

Albayrak: Ermenistandaki nükleer santral kapatılmalıdır

26 Eylül 2016 19:16

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) Genel Kurulu’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, nükleer tehditlerin uluslararası sınırları aştığını ve bütün ülkelerin muhtemel tehditlere karşı işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Nükleer güvenliğin artırılmasında Türkiye’nin katkıları olduğunu dile getiren Albayrak, Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamında milli mevzuatın güncellendiğini belirtti.

Suriye’de kullanılan kimyasal silahlarla alakalı olarak topraklarını UAEK denetçilerine açması gerektiğini söyleyen Albayrak, “Suriye’nin güvence denetimleri anlaşması ek protokollerini imzalaması ve topraklarını UAEA denetçilerine açması sağlanmalıdır. Suriye gibi vatandaşları üzerinde kimyasal silah kullanmaya devam eden bir ülkede büyük önem taşımaktadır” dedi.

Eski nükleer santrallerin gözden geçirilmesini isteyen Albayrak, Ermenistan’daki 47 yıllık Metzamor Nükleer Santrali’nin deprem bölgesinde bulunduğu ve bütün komşuları tehdit ettiğini kaydetti. Nükleer güvenliğin her şeyden önce geldiğini anlatan Albayrak, “Metmazor Nükleer Santrali kapatılmalıdır. Çernobil kazasından sonra bölgemiz ve dünya başka bir nükleer kazayı göze alamaz” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul öncesinde Albayrak, Japonya Devlet Bakanı Hirotaka Ishihara ile de ayaküstü görüştü. Albayrak daha sonra da Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Rosatom) Başkanı Sergey Kiriyenko ve UAEK Başkanı Yukiya Amano ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan


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