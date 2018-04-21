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Aldıkları drone eğitimiyle kaçak avcılara göz açtırmayacaklar

Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürlüğü personeli kaçak avcıları yakalamak için drone eğitimi aldı. Personel aldıkları eğitimle kaçak avcılara göz açtırmayacak.

Aldıkları drone eğitimiyle kaçak avcılara göz açtırmayacaklar

21 Nisan 2018 11:06
Aldıkları drone eğitimiyle kaçak avcılara göz açtırmayacaklar - Tıkla İzle

BEBKA ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğünün desteğiyle eğitim alan onlarca personel Bursa ve çevre illerde kaçak avcılara karşı drone ile sürekli gözlem yapacak. Bu sayede kaçak avcılar daha kolay yakalanıp yaban hayatın korunması sağlanacak. Uludağ Sarıalan'da bir araya gelen personele eğitmerler tarafından drone eğitimi verildi. Milli Parklar personeli İHA ehliyeti alarak drone kullanmaya başlayacak ve kaçak avcılara göz açtırmayacak. Eğitimler sonunda usta bir drone kullanıcısı olacak olan personel kaçak avcılara korku salıyor. 

Aldıkları eğitimlerle ilgili bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürlüğü Personeli," Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar olarak BEBKA desteğiyle hocalarımızdan drone eğitimi aldık eğitimlerin sonucunda İHA belgesi alacağız. Gayemiz tabii güzelliklerimizi ve ormanlarımızı korumak. Kaçak avcılığı ve kaçakçılığı drone sayesinde önlemeyi hedefliyoruz" dedi.  

Burak Türker - Zafer Peker

 

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