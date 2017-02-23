Diğer
Kategoriler

Alevler arasında kalan kadın, komşuları tarafından kurtarıldı

Başkent’te, bir apartmanın giriş katında bulunan dairede çıkan yangında mahsur kalan kadın, apartman görevlisi ve komşusu tarafından kurtarıldı. Aynı apartmanda bulunan bir bebek de dumandan etkilendi.

Alevler arasında kalan kadın, komşuları tarafından kurtarıldı

23 Şubat 2017 07:37
Alevler arasında kalan kadın, komşuları tarafından kurtarıldı - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi 53. Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlerin arasında kalan Ece isimli üniversite öğrencisi, başından yaralanmış halde apartman görevlisi ve komşusu tarafından kurtarıldı.

Yangının ardından apartman sakinleri hızla tahliye edilirken, polis ve itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak ilk yardımda bulundu. Yarlı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hızla alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri, bir yandan da dairede mahsur kalanların olması ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir bebeği ambulansa alarak müdahalede bulundu.

Evleri dumanla dolan vatandaşlar, uzun süre sokak üzerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Yanan dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan Canan Kırımsoy, “Evin içinde duman görülmüş, ardından çok büyük bir yangın olduğu ortaya çıktı. İçerideki bir kişinin başı çok ciddi bir şekilde yaralanmış. Onu hastaneye kaldırmışlar. Neden çıktığını biz de bilmiyoruz. Çok büyük bir yangın oldu” şeklinde konuştu.

“Çığlıkları duydum, kavga ediyorlar sandım”

Apartman görevlisiyle beraber, alevlerin arasında kalan kadını kurtaran Dilan Bedirhanoğlu ise, şöyle konuştu: “Odamda uyuyordum. Çığlıkları duydum. Kavga ediyorlar zannettim. Perdeyi araladım. Kız ‘imdat’ diye bağırınca, alevleri fark ettim. Su aldım, sonra kendimi evden atım. Kapıya geldim apartman görevlisinin elinde yangın söndürme tüpü vardı. Kız kapıya kadar geldi, içeride bayıldı. Çıkartmaya çalıştım dışarı çektim. Onu çıkardık, itfaiyeyi, polisi aradım. Çok korktum içeride birileri var diye; çünkü bir şeyler yıkılıyordu hala. Kızın kafası kanıyordu. Kafasına bir şey mi düştü acaba? Sonra alevler pencerelerden çıkmaya başladı. İtfaiyeyi aradık. Sonra dışarı taşıdık kızı. İçeri fener tuttuk, birisi var mı diye. İçerisi girilecek gibi değildi.”

Aynı adrese ikinci ihbar iddiası

Yangın esnasında başından yaralanan kadının evde misafir olarak kaldığı öğrenildi. Olaydan 2 saat önce, aynı adres için yangın ihbarı yapıldığı; şahsın, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerine, küçük bir yangın çıktığını ve kendi çabalarıyla söndürdüğünü söylediği, bunun üzerine ekiplerin ihbarı asılsız olarak değerlendirdiği iddia edildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 

Musa Erdoğan - Onur Emre Durak - Caner Ünver 

Etiketler: ankara, kadın, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!