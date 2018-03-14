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Alex de Souza izdihamı

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Alex de Souza’nın kitabını imzalamasının etkinliği için Emaar Square’a gelen yüzlerce Fenerbahçe taraftarı, organizasyon eksikliği nedeniyle Alex’e kitap imzalatamadı.

Alex de Souza izdihamı

14 Mart 2018 20:08
Alex de Souza izdihamı - Tıkla İzle

Alex de Souza’nın imza etkinliği için yüzlerce taraftar Emaar Square’da bulunan D&R mağazasının önünde kuyruk oluşturdu. Bazı taraftarlar 100 TL karşılığında sıradaki yerini satmaya çalışırken, saat 12 itibariyle alışveriş merkezindeki kuyruk dikkatlerden kaçmadı. Saat 16.00’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, 17.00-20.00 arasında taraftarlara imza dağıtacağı açıklanan Alex de Souza, 16.00’daki basın toplantısına 17.00’de, 17.00’deki imza etkinliğine ise 17.30’da gitti. Saat 20.00’ye kadar etkinlikte kalması beklenen Alex de Souza, 18.15’te etkinlikten çıkarken, birçok taraftar efsane oyuncuya kitaplarını imzalatamadı. Sadece bu etkinlik için şehir dışından birçok kişi Alex’i görmeye gelirken, organizasyonda yaşanan aksaklıklar taraftarların da tepkisini çekti. 

Bozhan Memiş 

Etiketler: alex de souza

 

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