16 yaşında içkili mekanlarda sahneye çıktığı için eleştiri yağmuruna tutulan Aleyna Tilki, Sibel Can’ın “Aleyna işini çok seviyorsa, yaşını büyütebilir. Onun için belki daha hayırlı olur” tavsiyesine uymayacağını söyledi.

Kesinlikle yaşını büyütmeyeceğini söyleyen şarkıcı tepkilerle ilgili, “Başarılı bir öğrenciyim, okuluma devam ediyorum. Madem psikolojimi düşünüyorlar, eleştirilerini biraz daha yumuşak ve seviyeli olsunlar” açıklamasını yaptı.

'ÜLKEMDE ÇOK MUTLUYUM'

Yurt dışına gideceği iddia edilen Tilki konuyla ilgili, şöyle konuştu: “Ülkemde olmaktan dolayı çok mutluyum. Yurt dışına gitmek gibi bir düşüncem yok. Ancak eğitim için gidebilirim.”

'ACELEM YOK'

Sahneleri çok sevdiğini dile getiren şarkıcı, “İnsanlar beni dinlesin istiyorum. Yasalara saygım sonsuz. Büyüklerimin yaptığı yönlendirmelere bağlıyım. Gerekirse 18 yaşına kadar beklerim, acelem yok” şeklinde konuştu.

Mesut Yılmaz - Milliyet gazetesi