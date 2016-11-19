Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde genç sanatçı Aleyna Tilki'nin konser verdiği bir kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Olayda sanatçıyı dinlemeye gelen 6 kişi yaralandı.