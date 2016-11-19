Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde genç sanatçı Aleyna Tilki'nin konser verdiği bir kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Olayda sanatçıyı dinlemeye gelen 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde genç sanatçı Aleyna Tilki'nin konser verdiği bir kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Olayda sanatçıyı dinlemeye gelen 6 kişi yaralandı.
Sosyal medyada son günlerde adı sıkça duyulan Aleyna Tilki'nin kimliği herkes tarafından merak konusu oldu. Peki Aleyna Tilki kimdir, Aleyna Tilki nerelidir, Aleyna Tilki…