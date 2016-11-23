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Ali İsmail Korkmaz için söylediler

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Gezi Parkı protestoları sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz anısına düzenlenen konsere ev sahipliği yaptı. Konserin tüm geliri öğrencilere burs için Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışlandı.


23 Kasım 2016 13:04

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Devlet Opera ve Balesi'nin tanınmış sanatçıları, Gezi Parkı protestolarında uğradığı saldırı sonucunda 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz için bir araya geldi. 22 Kasım'da gerçekleşen konserde, ünlü mezzo soprano Ezgi Karakaya, tenor Okan Başel ve bariton Tuncer Tercan sevilen opera eserlerini seslendirirken, piyanoda Hande Uçar Çankayalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Tüm geliri öğrencilere burs için Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışlanan özel konsere Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz ve ağabeyi Gürkan Korkmaz da katıldı. Konser sonunda davetlilere seslenen Korkmaz Ailesi, Ali İsmail Korkmaz için verilen desteğe teşekkür ettiler. 

Etiketler: Ali İsmail Korkmaz, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi


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