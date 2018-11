Ali Koç: 'Cocu beklentilerin altında kaldı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin kasım ayı sayısında yazdığı yazıda birçok konuya değindi. Ali Koç'un yazısı şu şekilde:

"Sevgili Fenerbahçeliler;

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın başlamasına az bir süre kala tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aramızdan ayrılan camiamızın evladı Koray Şener'in üzüntüsünü en derin şekliyle yaşıyoruz. Fenerbahçe sevdasını kalbinde en saf duygularla yaşayan Koray'ımızın, çubuklu formamızı desteklemek için deplasman tribünümüze geldiği bir günde, aramızdan böyle ayrılışı hepimizi kahretti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, 1907 Ünifeb Derneği'ne ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum.

Camia olarak, futbolda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bırakacağımızdan ve er ya da geç nihai hedefe ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok. Yönetim Kurulu olarak bu süreci en kısa sürede atlatmak için gereken her türlü tedbiri almaya devam ettiğimizi bilmenizi isterim. Bu bağlamda sezon başında Futbol A takımımızın başına getirdiğimiz Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yu görevinden aldık.

Sezon başında kendisi ile planladığımız uzun vadeli çalışma programı doğrultusunda yeni bir futbol yapılanması ve felsefesi düşüncesiyle yola çıkmıştık. Ancak, sezonun 10. haftası itibarıyla beklentilerimizin çok ötesinde üst üste alınan başarısız sonuçlar ve puan kayıpları Futbol A takımımızda teknik adam seviyesinde bir aksiyon almamızı mecbur kılmıştır.

Sezon başından beri alınan sonuçlar bizleri memnun etmemiş olsa da, tüm baskılara rağmen hocamıza olan inancımız ve desteklerimiz devam etmiştir. Ancak birçok kırılma maçındaki başarısız sonuçlara, Ankaragücü ile kendi sahamızda oynadığımız maçtaki netice de eklenince, kendisi ile hedeflerimize ulaşamayacağımız kanaatine vardık.

Göreve geldiğimiz günden bu yana her fırsatta dile getirdiğimiz futbolda sürdürülebilir ve kalıcı başarı hedefimiz için gereken felsefe değişikliğini yerleştirebilmek adına inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz.

Futbol takımımız geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaştığı mücadelede 2-0 geriye düşmesine ve içinde bulunduğumuz tüm olumsuz şartlara rağmen, pes etmeyerek skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Oyuncularımızın sahada göstermiş oldukları direnç ve mücadele hepimizin takdirini kazandı. Bununla birlikte maçın son bölümlerinde yakaladığımız net fırsatları değerlendiremeyerek zaferle ayrılamamanın üzüntüsünü de aynı anda yaşıyoruz.

Maç sırasında saha kenarında, maç sonunda ise önce sahada, ardından soyunma odası koridorlarında sporun ruhuna aykırı ve kesinlikle tasvip etmediğimiz olaylar yaşandı. Yaşananlar ile ilgili düşüncelerimizi, maçtan bir gün sonra olayları etraflıca değerlendirerek gerçekleştirdiğimiz açıklamamızda net bir şekilde ifade ettik. Olaylara karışan ve haklı şekilde kırmızı kart ile cezalandırılan oyuncumuza da değinerek, iğneyi gerektiği yerde kendimize de batırarak tüm görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştık.

Söz konusu maçtan bağımsız olarak, hangi branş hangi müsabaka olursa olsun Türk sporunda tesis etmeyi hedeflediğimiz sportmenlik ruhuna aykırı davranış sergileyen sporcularımıza gereken uyarı ve cezaların verileceğini vurgulamak isteriz.

Buna mukabil, maç sonrası yaptığımız açıklamada, tüm kulüp yöneticileri ve yetkililerine eşit mesafede yaklaşmaları ve kimseye imtiyaz tanımamaları gerektiğini konusunda da TFF ve MHK'ya yaptığımız çağrıyı buradan yenilemek isteriz.

Kulüp olarak bu tip konulardaki stratejimiz, yeri geldiğinde, iğneyi kendimize de batırarak olayları ele aldıktan sonra az ama öz konuşarak saygıdan kusur etmeden düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşmak şeklindedir. Aksi tutumların ne Türk sporuna ne kulüplerimize bir faydası olmadığı gibi, sporumuzda görmeyi arzu ettiğimiz barış ortamına da katkı sağlamayacaktır.

Sportif anlamda başarılı olabilmek adına çalışmalarımız devam ederken, idari anlamda ve kulübümüzün marka değerini daha da artırmak adına da çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Dış ilişkiler komitemiz Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ile irtibata geçerek birebir görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmelerden edindiğimiz bilgiler ile pazarlama, gelir oluşturma, dijital teknoloji ve maç günü deneyimleri alanlarında markamızı güçlendirecek, taraftarımızı mutlu edecek çalışmalar yapmak istiyoruz. Yine bu kapsamda geçtiğimiz ay, kulüp olarak Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından birisi olan Leaders Week'e katıldık. Orta vadede tüm bu çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını alacağımızı düşünüyorum.

Geçtiğimiz ay içerisinde global araç kiralama markası Avis ile forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına vardık. Kendilerine bu iş birliğimiz sebebiyle teşekkür ediyor ve hoşgeldiniz diyorum. Yönetim Kurulu olarak sponsorumuz olan markalarla sadece ne aldığım değil, aynı zamanda ne verdiğim ilişkisi içerisinde olmayı hedefliyoruz. Burada esas olan, marka değerinin ve gücünün farkında olan, sponsorlarına fayda sağlayan ve ticari ortaklarıyla beraber büyüyen, toplumsal etki gücünü sosyal sorumluluk projelerinde kullanan ve uluslararası platformlarda varlığını hissettiren bir kulüp olmayı sağlamaktır. Yeni sponsorluk anlaşmalarımız da bu doğrultuda önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Fenerbahçe'nin ulusal ve uluslararası arenadaki başarı hedefleri doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan basketbol ve voleybol takımlarımızın yeni sezonları başladı.

Armamızın bulunduğu her yerde takımlarımızı yalnız bırakmamanız, tüm zorluklara rağmen branşlarımızın başarısı için çabalayan takımlarımıza her koşulda destek olmanız, şahsım ve tüm yönetim kurulumuza sorunlarla başa çıkma konusunda bizlere ekstra güç veriyor.

Erkek Basketbol Takımımız, sezona Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5'te 5, Euroleague'de de 5'te 4 ile iyi bir başlangıç yaptı. Oyuncumuz Tyler Ennis yaşadığı şanssız sakatlık dolayısıyla takımdan bir süreliğine ayrı kalacak. Teknik heyetimiz bu noktada hızlı bir adım atarak Birleşik Amerikalı oyuncu Erick Green'i kadroya kattı, kendisine takımımızla birlikte sonsuz başarılar diliyoruz. Tyler'a ise acil şifalar diliyor bir an önce takıma dönmesini bekliyoruz.

Kadın Basketbol Takımımız ise yeni sezon hazırlıkları kapsamında Botaş Kupası'nda turnuvanın şampiyonu olmayı başardı. Başarılı bir hazırlık süreci geçirdiğine inandığım Kadın Basketbol Takımımız, ayrıca Kadınlar Basketbol Süper Liginde 4'te 3 galibiyetle başarılarını sürdürüyor.

Kadın Voleybol Takımımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu yıl 11.'si düzenlenen Uluslararası Barış Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Kadın ve erkek voleybol takımlarımıza başarılı bir sezon diliyorum.

Buradan takımlarımızı çalıştıran hocalarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Kadın Basketbol Takımımızın antrenörü Valerie Garnier'in koçluğunu yaptığı Fransa Milli Kadın Basketbol Takımı dünya 5'incisi olmuştur. Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörümüz Zoran Terzic ise koçu olduğu Sırbistan Milli Takımı ile dünya şampiyonu olmuştur.

Olimpik branşlarda ve altyapılardaki çalışmalarımızı ilkleri gerçekleştiren kulüp olmamıza yakışan şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Olimpik şubelerimizde geçtiğimiz ay pek çok farklı başarılar elde ettik.

Sporcularımızın müsait olanlarının da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Yüksek Divan Kurulu toplantımızda, bu başarılarını detaylı bir şekilde paylaştık. Ayrıca dergimizin sayfalarında olimpik şubelerimizle ilgili elde ettiğimiz tüm başarı ve gelişmeleri okuma fırsatınız olacak.

Büyük Fenerbahçe Ailesi'ne yaşattıkları bu mutluluk ve gurur verici tablo için tüm sporcularımıza ve şube sorumlularımıza sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyor, başarılarımızın devamını diliyorum.

Bu ay Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılıp ebediyete intikal edişinin 80. yıldönümü. Atamızı saygıyla anıyor; O'na, ilke ve devrimlerine olan kalpten bağlılığımızı gururla yineliyoruz.

Düşündükleri ve hayata geçirdikleriyle Türk ulusunun kaderini değiştiren, gerçekleştirdiği inkılaplarla bizlere çağdaş bir devlet armağan eden, hayatını ulusumuzun bağımsızlığına adayan Atatürk'ün gösterdiği hedeflerle yolumuzu aydınlatmak ve Atatürk sevgisini gelecek kuşaklara aktarmak Fenerbahçe Spor Kulübü olarak en büyük görevimizdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."