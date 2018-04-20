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Ali Koç, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sorularını yanıtsız bıraktı

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katıldı. Koç komplo iddiaları ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Ali Koç, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sorularını yanıtsız bıraktı

20 Nisan 2018 19:32
Ali Koç, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sorularını yanıtsız bıraktı - Tıkla İzle

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongre çalışmaları kapsamında Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katıldı. Etkinlik çıkışında gazetecilerin olaylı geçen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sorularını yorumlayan Koç, "Dünkü maçtan sonra bugünkü buluşmayı yaptık ama konuşmayı iptal ettik. 3 hafta sonra tekrar geleceğiz ve daha kapsamlı toplantımızı yapacağız” diye konuştu. Komplo iddiaları hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Ali Koç, Fenerbahçe taraftarları ile selamlaştıktan sonra kongreden ayrıldı.  

Eren Ayhan
 

 

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