Ali Koç, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sorularını yanıtsız bıraktı

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongre çalışmaları kapsamında Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katıldı. Etkinlik çıkışında gazetecilerin olaylı geçen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sorularını yorumlayan Koç, "Dünkü maçtan sonra bugünkü buluşmayı yaptık ama konuşmayı iptal ettik. 3 hafta sonra tekrar geleceğiz ve daha kapsamlı toplantımızı yapacağız” diye konuştu. Komplo iddiaları hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Ali Koç, Fenerbahçe taraftarları ile selamlaştıktan sonra kongreden ayrıldı.

Eren Ayhan

