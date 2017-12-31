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Ali Koç: Önümüzdeki aylar çok büyük önem taşıyor

Fenerbahçe kongre üyelerine ve taraftarlara seslenen Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Y. Koç, “Önümüzdeki aylar benim için çok büyük önem ve heyecan taşıyor; desteğiniz benim için çok kıymetli” dedi.

Ali Koç: Önümüzdeki aylar çok büyük önem taşıyor

31 Aralık 2017 12:01
Ali Koç: Önümüzdeki aylar çok büyük önem taşıyor - Tıkla İzle

Ali Koç, başkan adaylığı için oluşturduğu sosyal medya hesapları ve web sitesi www.fenerbahceliyiz.net üzerinden yayınlanan bir video ile Kongre Üyeleri ve taraftarlara seslendi. Fenerbahçe’ye her branşta şampiyonluklar dileyen Koç, “Önümüzdeki aylar benim için çok büyük önem ve heyecan taşıyor; desteğiniz benim için çok kıymetli” diyerek seçim sürecine vurgu yaptı. İşte o mesaj:

“Sevgili Fenerbahçeliler,

Bir kez daha hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevinciyle, üzüntüsüyle koskoca bir yılı daha geride bırakıyoruz. Her yeni yıl; yeni başlangıçlar, yeni hedefler, yepyeni umutlar demektir. Fenerbahçemizin mücadele ettiği her branşta adını şampiyonluklara yazdıracağı, Türkiye ve Avrupa’daki zaferlerimizle gururlanacağımız bir 2018 temenni ederim. Her şeyden önemlisi her zaman ifade ettiğim gibi camia olarak omuz omuza verdiğimiz, birlik ve beraberlik içinde kenetlendiğimiz ve her anlamda Fenerbahçemizin kazandığı bir yıl olsun. Bildiğiniz gibi önümüzdeki günler benim açımdan çok büyük önem ve heyecan taşıyor. Fenerbahçemiz için çıktığım bu yolculukta heyecanımı paylaştığınızı görmek, desteğinizi hissetmek, benim için çok kıymetli. Bugüne dek vermiş olduğunuz destek ve sahiplenme için ben ve ekibim adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu vesileyle sizin, ailenizin ve sevdiklerinizin yeni yılını kutlar; sağlık, huzur ve mutluluk ve tabii ki sarı lacivert başarılarla dolu bir yıl dilerim.”

 

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