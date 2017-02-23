UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Krasnodar ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de kriz büyüyor. Bu önemli mücadeleye sarı-lacivertli taraftarların ilgisinin oldukça az olduğu görülürken, karşılaşma sonuna doğru statta protesto sesleri yükseldi.

Futbolcuları ıslıklayan taraftarlar, yönetimi ise istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli tribünler mücadeleyi locadan takip eden başkan adayı Ali Koç'a sevgi tezahüratlarında bulunurken, Koç ise protestolara karşılık taraftarlara 'sakin olun' anlamında el işareti yaparak karşılık verdi.