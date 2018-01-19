Ali Naibi: 'Umuyorum turu geçen biz olacağız'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Gençlerbirliği ile eşleşti. Kura çekiminin ardından Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çeyrek finale kadar gelen takımların başarılı sonuçlar alarak buralarda olduğunu belirten Naibi, "Gençlerbirliği ile bu sene Ankara’da oynadığımız karşılaşmada iyi bir netice alamadık. Umuyorum turu geçen biz olacağız. Şubat ayında zorlu bir fikstürümüz var. Ancak bu kupayı da 2011 yılından beri kazanamıyoruz. Bu sene kazanmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.

Yarı finaldeki olası bir Fenerbahçe eşleşmesinin sorulması üzerine Naibi, “Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Sürprizlere açık bir oyun. İki takım da turu geçerse 4-5 gün içinde Fenerbahçe ile evimizde iki derbi maçı oynayacağız” diye cevap verdi.

Transferler konusunda da açıklamalarda bulunan Naibi, “Transfer ekonomik, sportif ve uygun şartlarda olursa gerçekleşen bir durum. Şu ana kadar oluşmuş bir şart yok. 31 Ocak’a kadar çalışmalar devam edecek” dedi.

Yeni transfer Vida’nın lisansının çıktığını açıklayan Naibi, Teknik Direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde bu hafta Antalyaspor ile oynanacak mücadelede sahada olacağını belirtti.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu



