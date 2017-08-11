Diğer
Kategoriler

Alkol komasına giren adam ekipleri çileden çıkarttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 400 promil alkollü olduğu öğrenilen C.O., sağlık ekiplerini çileden çıkarttı. Ambulansa binmemek için direnen adam, sedyeye bağlanarak ambulansa alındı.

Alkol komasına giren adam ekipleri çileden çıkarttı

11 Ağustos 2017 15:40
Alkol komasına giren adam ekipleri çileden çıkarttı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aşırı alkollü kişinin 29 yaşındaki C.O. olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü adama müdahale etmekte zorlandı. Hastaneye gitmek istemeyen C.O., sedyeye binmemek için de direndi.
Bindirildiği sedyeden inmek isteyen C.O., ekipler tarafından emniyet kemeri ve sargı bezi ile sedyeye bağlanabildi. İlk müdahalesi yapılan alkollü adam Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkol testi yapılana damın 400 promil alkollü olduğu öğrenildi.
 

Vedat Kılıç
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!