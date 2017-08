Alkol komasına giren adam ekipleri çileden çıkarttı

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aşırı alkollü kişinin 29 yaşındaki C.O. olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü adama müdahale etmekte zorlandı. Hastaneye gitmek istemeyen C.O., sedyeye binmemek için de direndi.

Bindirildiği sedyeden inmek isteyen C.O., ekipler tarafından emniyet kemeri ve sargı bezi ile sedyeye bağlanabildi. İlk müdahalesi yapılan alkollü adam Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkol testi yapılana damın 400 promil alkollü olduğu öğrenildi.



Vedat Kılıç