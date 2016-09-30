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Alkol yüklü tanker kaza sonrası alev alev yandı

Kastamonu'da alkol yüklü tanker ile TIR'ın çarpıştığı kazada, tankerde yangın çıktı.

Alkol yüklü tanker kaza sonrası alev alev yandı

30 Eylül 2016 16:01
Alkol yüklü tanker kaza sonrası alev alev yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Seydiler karayolunda İzzet Altıkulaç idaresindeki 57 DT 653 plakalı TIR, Devrekani kavşağında Hasan Tekin (45) yönetimindeki 37 EP 332 plakalı alkol yüklü tanker ile çarpıştı. Kazada yola savrulan alkol yüklü tankerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tankeri kaplarken, yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangını gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler güçlükle kontrol alınıp, söndürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tankerde soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol, araç trafiğine tekrar açıldı. Öte yandan, kaza sonrası yaralanan İzzet Altıkulaç ve Hasan Tekin ise Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Vedat Yunus İkizoğlu 


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