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Alkol yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında alkol yüklü TIR yoldan çıkarak devrildi. Kazada TIR şoförü yaralandı.


16 Kasım 2016 17:31

Kırıkkale-Ankara karayolu Irmak kasabası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, K.K. yönetimindeki 06 DT 7286 plakalı alkol yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, virajı alamayınca devrildi. Kazada TIR'ın dorsesinde bulunan 27 ton alkollü içki yola savruldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri geniş güvenlik tedbiri alırken Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de alkol şişeleri ile kaplı yolu temizlemek için yoğun bir çaba gösterdi. Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Kapanan yol nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken ulaşım kontrollü olarak eski Kırıkkale-Ankara karayolundan sağlandı. Kazada yola saçılan binlerce şişenin kaldırılmasının ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı.
Kazada yaralanan TIR sürücüsü K.K. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Etiketler: alkol, karayolu, TIR


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