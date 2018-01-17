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Alkollü şahıs parke taşıyla 3 aracın camını kırdı

Adana’da alkollü olduğu öne sürülen bir kişi park halindeki 3 aracın camını parke taşıyla kırdı. Şahıs, polisler tarafından kısa sürede yakalandı.

Alkollü şahıs parke taşıyla 3 aracın camını kırdı

17 Ocak 2018 05:09

Olay, saat: 03.40 sıralarında Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi 4070 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen bir şahıs yol üzerinde bulunan parke taşlarını alarak, 3 aracın camını kırdı. Askeri lojmanların bulunduğu sokakta olan olayda, nöbet tutan bir asker durumu fark edip polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şahsı çok uzaklaşmadan yakaladı. Şahıs, sorgulanmak üzere Akıncılar polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, alkollü şahıs, parke

 

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