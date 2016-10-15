Edinilen bilgiye göre kaza saat 03.30 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde, Modern Sanayi Sitesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Mecit K. idaresindeki 54 FY 606 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin arkasına, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 TP 393 plakalı otomobil yanaştı. Bu sırada aynı istikamete giden Erdal Z. (32) idaresindeki 81 BS 442 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duramayarak önünde bulunan ve yeşil ışığın yanmasını bekleyen 54 TP 393 plakalı otomobile çarptı. Kendisine çarpan otomobil ile önünde bulunan kamyonet arasında kalarak hurdaya dönen otomobildeki isimleri öğrenilemeyen iki kişi araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekipleri, araç içerisinde sıkışan ve hayatlarını kaybettikleri belirlenen iki yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu da yine itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada 81 BS 442 plakalı otomobil sürücüsü Erkan Z. ağır yaralanırken yanında bulunan Hatice Adıyaman (43) ile diğer otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Erkan Z., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cesetleri ise olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcının incelemesinin ardından cenaze nakil aracı ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Erkan Z.’nin 300 promil alkollü olduğu ortaya çıkarken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.