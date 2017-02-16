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Alkollü sürücü iki araca çarptı, polise zor anlar yaşattı

Elazığ'da iki araca çarptıktan sonra vatandaşlar tarafından polislerin yardımıyla yakalanan alkollü sürücü, alkol muayenesine kelepçe ile alınabildi.

Alkollü sürücü iki araca çarptı, polise zor anlar yaşattı

16 Şubat 2017 07:40
Alkollü sürücü iki araca çarptı, polise zor anlar yaşattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, T. K.,idaresindeki 23 FV 586 plakalı otomobil ile merkez Hürriyet Caddesi’nde 48 SV 577 ve 23 T 0539 plakalı araçlara çarparak kaçtı. 48 SV 577 plakalı araç sürücüsü, aracıyla T.K’yi kovalayarak Kırklar mahallesinde durdurup polise haber verdi.

KELEPÇEYİ ÇIKARTMALARI İÇİN DİL DÖKTÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü olan ve başında hafif bir yara bulunan şahıs için sağlık ekibi istedi. Ambulansla gelen sağlık personeli tarafından olay yerinde tedavisi yapılan T.K, alkometreyi üflemeyince polis ekipleri ikna etmek için büyük çaba harcadı.Polisin uzun uğraşları sonucu alkolmetreye üfleyen şahsın 146 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bileklerinde kelepçe takılı olan şahıs, polislerin kelepçeyi çıkarması için de uzun süre dil döktü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

T.K. başındaki yaradan dolayı polis kontrolünde hastaneye götürüldü. Alkollü sürücünün çarptığı otomobil sahiplerinin polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kamil Cankılıç 
 

Etiketler: alkollü sürücü, elazığ, kaza, kelepçe


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