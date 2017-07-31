Alkollü sürücü yoldan çıkıp takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza Kışla Mahallesi Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre Öztürk (28) idaresindeki 06 E 5708 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan 20 yaşındaki Batuhan Karataş 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, sürücü ise ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen Batuhan Karataş’ın annesi Aysel ve babası Taner Karataş çocuklarının durumunu görünce sinir krizi geçirdi. Batuhan’ın hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları ise kaza yapan araca saldırdı.

Batuhan Karataş’ın cansız bedeni Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken sürücü ise gözaltına alındı. Sürücünün hastanede yapılan alkol muayenesinde 220 promil alkollü olduğu belirlenirken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç