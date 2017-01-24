Federal mecliste uyuşturucu etkisi bilinen kenevir otunun serbest bırakılması konusunda yasa teklifi verilirken Alman okullarındaki uyuşturucu kullanan öğrencilerin sayısındaki artış rakamları Alman kamuoyunu şoke etti. Eyalet İçişleri Bakanlıkları Suç Araştırma Dairesi (LKA) tarafından açıklanan uyuşturucu raporunda, Alman okullarında uyuşturucu kullananların oranın üç katına çıktığı belirtildi. Okul bahçelerinde esrar ve sentetik uyuşturucunun kullanıldığı bilgisinin yer aldığı raporda en yüksek artışın Baden-Württemberg eyaletinde görüldüğü ifade edilirken, 2011 yılında 348 olan vaka sayısının 2015 yılında 939'a yükseldiği aktarıldı.

Saksonya eyaletinde 2011 yılında raporlara geçen vaka sayısı 42 olurken, 2015 yılında ise 109 olarak belirlendi. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 2011 yılında 443 olan uyuşturucu kullanma sayısı 2015 yılında ise 897'ye ulaştı. Saksonya eyaletinde ise 2011 yılındaki 69 olan kullanama sayısı 2015'te 128 çıktı. Thüringen, Rheinland-Pfalz, Aşağı Saksonya, Hessen ve Bavyera eyaletlerinde öğrencilerde uyuşturucu kullanma oranlarında artışın olduğu kaydedildi.

2015 yılı uyuşturucu raporuna göre yaşları 12 ile 17 arasındaki erkek çocukların uyuşturucu kullanma oranları yüzde 11.2 oranında olurken, yaşları 18 ile 25 arasındaki erkek gençlerin kullanma oranı ise yüzde 41.9 olarak belirlendi. 18 yaş altı kız çocukların uyuşturucu kullanma oranlarının erkek çocuklara nazaran daha düşük olduğu ve 8.2 oranında kız çocuklarının uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Genç kuzlarda da kullanma oranı yüzde 26 olarak belirlendi.

Okullarda uyuşturucunun zararları konusunda seminerler düzenlenmesine rağmen uyuşturucu kullanan öğrencilerin sayısındaki artışın nedenlerini araştıran uzmanlar, sosyal refah, doyumsuzluk ve kötü arkadaş çevresinin en büyük tetikleyici etken olduğu açıklandı. Sosyal medyanın ve internetin uyuşturucu kullanımındaki etkisinin de olduğu ifade edildi.