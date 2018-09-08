Almanya Başbakanı Merkel Makedonya’da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Makedonya'nın bağımsızlığının 27. yılı kutlamaları esnasında Makedonya’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Makedonya’ya resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Almanya Başbakanı olan Merkel, Makedonya Başbakanlığında Başbakan Zoran Zaev tarafından törenle karşılandı.

Ardından ikili görüşmeye geçen liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, “30 Eylül’de gerçekleştirilecek referandum için vatandaşların kararlarına karışmak istemiyorum ama kendi açımdan söylemek istiyorum ki böyle tarihi şans bir kere veriliyor. Bunun için 30 Eylül’de evlerinizde kalmayın, geleceğiniz için oyunuzu verin ve bu tarihi şansınızı değerlendirin’’ şeklinde konuştu.

Referandumla birlikte Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununun çözülmesi, 'Makedonya’ isminin değiştirilip, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine geçişin tamamlanması bekleniyor. Makedonya'nın adı ise Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilecek. Makedonya'nın ismi ile ilgili 27 yıldır süren anlaşmazlığın aşılması için yapılacak referandum 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Merkel, Makedonya ziyareti kapsamında VMRO-DPMNE’nin Başkanı Hristiyan Mitskoski ile görüşecek. Cumhurbaşkanı İvanov ile görüşme planlamadıklarını açıklayan Merkel, ülkenin bağımsızlık töreni kutlamalarına da katılacak.

İso Demişoski - Nelifer Arslanoska

