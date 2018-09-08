İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya Başbakanı Merkel Makedonya’da

Almanya Başbakanı Merkel Makedonya’da
Almanya Başbakanı Merkel Makedonya’da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Makedonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Başbakan Zoran Zaev tarafından Makedonya Başbakanlığında törenle karşılandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Makedonya'nın bağımsızlığının 27. yılı kutlamaları esnasında Makedonya’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Makedonya’ya resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Almanya Başbakanı olan Merkel, Makedonya Başbakanlığında Başbakan Zoran Zaev tarafından törenle karşılandı.

Ardından ikili görüşmeye geçen liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, “30 Eylül’de gerçekleştirilecek referandum için vatandaşların kararlarına karışmak istemiyorum ama kendi açımdan söylemek istiyorum ki böyle tarihi şans bir kere veriliyor. Bunun için 30 Eylül’de evlerinizde kalmayın, geleceğiniz için oyunuzu verin ve bu tarihi şansınızı değerlendirin’’ şeklinde konuştu.

Referandumla birlikte Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununun çözülmesi, 'Makedonya’ isminin değiştirilip, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine geçişin tamamlanması bekleniyor. Makedonya'nın adı ise Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilecek. Makedonya'nın ismi ile ilgili 27 yıldır süren anlaşmazlığın aşılması için yapılacak referandum 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Merkel, Makedonya ziyareti kapsamında VMRO-DPMNE’nin Başkanı Hristiyan Mitskoski ile görüşecek. Cumhurbaşkanı İvanov ile görüşme planlamadıklarını açıklayan Merkel, ülkenin bağımsızlık töreni kutlamalarına da katılacak.  

İso Demişoski - Nelifer Arslanoska
 

BUGÜN NELER OLDU?

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.